Путин поблагодарил президента Киргизии за визит на празднование 75-летия Победы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе киргизской стороны, обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе борьбу с пандемией коронавируса. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Путин поблагодарил Жээнбекова за визит в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса. Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади", - говорится в сообщении.

Президенты двух стран условились о продолжении контактов.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии, прибыв в Москву, 24 июня вынужден был отказаться от участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили в столице РФ, поскольку у двух членов делегации республики был выявлен коронавирус. У самого Жээнбекова по возвращении в Бишкек проведенный анализ показал отсутствие коронавирусной инфекции.