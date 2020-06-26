МИД России в день 75-летия устава ООН призвал страны к соблюдению международного права

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия обеспокоена попытками пересмотреть принципы, заложенные в Уставе Организации Объединенных Наций, и призывает другие страны соблюдать международное право в день 75-летия с момента подписания документа.

"Твердая приверженность целям и принципам Устава ООН, включая суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и отказ от угрозы силой или ее применения, является неотъемлемым условием для поддержания международного мира и безопасности, поступательного социально-экономического развития и обеспечения прав человека", - говорится в сообщении МИД РФ.

В этой связи на Смоленской площади выразили обеспокоенность попытками ряда государств пересмотреть нормы, установленные Уставом ООН, "и подменить их "миропорядком, основанным на правилах", составной частью которого является принятие решений в формате узких союзов в обход ООН".

"Россия, как одно из государств-основателей всемирной организации и постоянный член ее Совета Безопасности продолжит, противодействовать такой линии. Призываем всех ответственных партнеров действовать в аналогичном ключе", - заявили в российском дипведомстве и подчеркнули, что Устав ООН является "краеугольным камнем" современной системы международного права.