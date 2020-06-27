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Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам

Премьер-министр поручил главам регионов контролировать получение выплат в кратчайшие сроки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев - в июле и августе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Мишустин поручил главам регионов контролировать получение медиками выплат в кратчайшие сроки.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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