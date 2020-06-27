МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев - в июле и августе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Мишустин поручил главам регионов контролировать получение медиками выплат в кратчайшие сроки.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.