"Единая Россия" выдвинула Минниханова кандидатом на выборы президента Татарстана

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Татарстанское региональное отделение "Единой России" поддержало кандидатуру Рустама Минниханова на предстоящих в 2020 году выборах президента республики, результаты тайного голосования в субботу озвучили на партийной конференции в Казани.

"Рустам Нургалиевич, вы получили убедительную поддержку нашей конференции. Желаем вам больших успехов", - сказал председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Как уточнила председатель счетной комиссии Ирина Бандурова, Минниханов выдвинут кандидатом большинством голосов делегатов конференции.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула координатора регионального отделения Владимира Сурчилова для участия в выборах в качестве кандидата. Татарстанское региональное отделение КПРФ, напротив, решило не выдвигать своего кандидата. Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на 13 сентября 2020 года.