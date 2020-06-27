Около 2,8 млн человек проголосовали по поправкам к конституции на юге России

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Порядка 2,8 млн человек приняли участие на юге России в голосовании по поправкам к Конституции РФ за первые два дня с момента его старта, по данным ЦИК РФ. Самый высокий показатель явки зафиксирован в Краснодарском крае.

"В течение двух дней голосования (с 25 по 26 июня) получили бюллетени для голосования 930 634 человека, что составляет 22,08% от общего количества граждан, включенных в списки участников голосования на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении комиссии. По данным ЦИК РФ, опубликованным в субботу, показатель количества принявших участие в голосовании является самым высоким среди южных регионов.

На втором месте по количеству проголосовавших находится Ростовская область (более 716 тыс.), на третьем - Республика Крым. В сообщении, опубликованном на странице избиркома Крыма во "ВКонтакте" в субботу говорится, что в республике в голосовании за первые два дня приняли участие порядка 417 тыс. граждан. Как прокомментировал глава республиканского Мининформа Михаил Афанасьев, для жителей Крыма поправка "О несокрушимости границ" имеет особое значение: "Безусловно, те поправки, которые сейчас вносятся, важны как для всей Российской Федерации, так и для Крыма в частности. С учетом нашего исторического прошлого, 2014 года, для крымчан крайне актуальна поправка о неделимости территории", - сказал Афанасьев.

Следом за Крымом по числу проголосовавших за два дня на юге России идут: Волгоградская область (почти 412 тыс.), Астраханская область (более 153 тыс.), Адыгея (более 77 тыс.), Севастополь (порядка 56 тыс.), Калмыкия (34 тыс.).

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".