Каждый четвертый житель УрФО принял участие в голосовании по поправкам к конституции

ТАСС, 28 июня. Каждый четвертый житель Уральского федерального округа (УрФО) принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ: явка по округу в целом на 28 июня, по данным ЦИК, составила около 26%. Всего на Урале зарегистрировано порядка 9 млн избирателей.

Лидером по показателям явки по Уралу стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - по данным ЦИК, там проголосовали 144 080 человек, что составляет более 40% от общего числа избирателей, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Андрей Гиберт. Он отметил, что большинство жителей труднодоступных районов приняли участие в досрочном голосовании, которое стартовало 10 июня. "92,95% [избирателей из труднодоступных районов] проголосовали досрочно. Осталось 7% на следующие три дня. Неохваченными остались несколько избирателей в ряде районов - Надымском, Приуральском, Красноселькупском, Пуровском, Тазовском и Ямальском", - уточнил Гиберт.

В Тюменской области, по данным ЦИК, участие в голосовании приняли 357 251 человек - 31,76% от общего числа избирателей в области.

Самый низкий показатель зафиксирован в Свердловской области, где последние три дня наблюдаются дожди, ветер - явка составила 20,97% от общего числа избирателей - это 691 949 человек. По данным регионального избиркома, в отдаленных и труднодоступных местностях региона проголосовал 2 321 участник, что составляет 47,5% от общего числа жителей этих территорий.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) голоса отдали 310 353 человека (27,5% от всех избирателей региона). По данным, опубликованных на сайтах городских администраций, процедура проходит в спокойном режиме. Проголосовать успели почти все представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС), уточнили ТАСС в пресс-службе регионального избиркома. "В Югре на текущий момент проголосовали 1 842 представителя КМНС, проживающих в удаленных поселениях ХМАО. Почти всех охватили. Изначально 1 866 человек из их числа планировали", - сказала собеседница агентства.

Почти одинаковый показатель явки зафиксирован в Челябинской и Курганской областях - там свои голоса отдали почти по 27% от общего числа избирателей. Всего, по данным ЦИК, в южноуральском регионе проголосовали уже 702 302 человек, а в Курганской области - 187 565.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".