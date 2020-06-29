Аксенов: явка на голосовании по конституции в Крыму превысила 52%

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Более половины зарегистрированных на голосовании по поправкам к конституции на территории Крыма проголосовали с 25 по 28 июня, явка превысила 52%, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

В первый день участки для голосования в Крыму посетили около 100 тыс. человек, всего в республике 25 июня проголосовали более 200 тыс. человек, явка составляла 13,57%. Всего в регионе работают 1128 участков для голосования.

"Крымчане показывают достаточно высокий уровень активности на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. По информации Избирательной комиссии Республики Крым, на конец дня 28 июня проголосовало 52% зарегистрированных избирателей (775 092 человека, в том числе 380 519 голосовали в помещениях для голосования)", - написал Аксенов.

Он отметил, что голосование организовано с учетом рекомендаций эпидемиологов. "Хочу еще раз подчеркнуть: в нашем регионе сделано все необходимое, чтобы процесс голосования был максимально прозрачным, безопасным и удобным для людей", - добавил глава Крыма.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".