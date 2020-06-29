Песков: баланс очных и заочных встреч у Путина меняется по мере выхода из эпидемии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин не снижал свою рабочую активность в период эпидемии, а по ходе выхода из режима ограничений увеличивается число очных встреч с участием главы государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент не снижал свою активность во время карантина, не делает этого и сейчас", - сказал представитель Кремля. По его словам, в период жесткого режима ограничений Путин оставался на связи и проводил мероприятия с помощью коммуникационных технологий, а сейчас, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, "меняется баланс очных и заочных встреч президента".

Песков не согласился с предположением, что до периода пандемии публичная активность Путина была ниже, чем сейчас. "Он поддерживает ту самую активность, которая у него была всегда, это его стиль работы", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.