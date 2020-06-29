Более 5,6 млн человек приняли участие в голосовании по Конституции РФ на юге страны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Более 5,6 млн человек в регионах Южного федерального округа (ЮФО) проголосовали по вопросу внесения поправок к Конституции России, свидетельствуют данные ЦИК.

В Крыму с 25 по 28 июня проголосовали более половины зарегистрированных на голосовании на территории республики, или 775 092 человека, явка превысила 52%, сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Активно голосуют и в Волгоградской области. По данным Избирательной комиссии региона, 28 июня в области явка составила 11,26%, за все время проголосовали более 802 тыс. человек. "Жители Волгоградской области, как и жители всей России, активно участвовали в обсуждении поправок в Конституцию Российской Федерации, вносили свои предложения, которые во многом были учтены. В эти же сроки во всех наших муниципальных образованиях проводится опрос жителей об исчислении времени (по волгоградскому, которое на час опережает московское, или по московскому - прим. ТАСС), который также вызывает большой интерес", - сказал в понедельник на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Кроме того, проголосовать можно не только на стационарных участках, но и на выездных, которые работают для удобства граждан, например, в Краснодарском крае, где за все время участие в голосовании приняли уже более 2 млн человек. "Процесс проведения такого масштабного референдума организован на очень высоком уровне. Работают у нас и выездные избирательные комиссии, в том числе в многоквартирном жилом фонде, возле домов. Мы делаем это голосование общедоступным, даже в условиях ограничений, которые пока еще действуют. Каждый может проявить свою гражданскую позицию и проголосовать, разумеется, с соблюдением всех санитарных норм и требований", - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

По последним данным ЦИК РФ, в Ростовской области в голосовании приняли участие около 1,4 млн жителей, в Астраханской области - более 291 тыс. человек, в Севастополе - 104 тыс., в Адыгее - 160 тыс., в Калмыкии - чуть более 70 тыс. человек.

Общероссийское голосование началось 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".