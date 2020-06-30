Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к конституции РФ

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 30 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие, находящиеся в Сирии, приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, свои голоса они отдали на российской авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, а также удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, отделах Центра по примирению враждующих сторон.

Голосование прошло с соблюдением строгих мер санитарной безопасности. Все пункты голосования и прилегающие территории были обработали специалисты войск РХБ защиты, всем голосующим измеряли температуру, выдавали перчатки и дезинфицировали руки.

На авиабазе Хмеймим в честь важного дня даже играл военный оркестр. Именно здесь проголосовало командование группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии, а также военнослужащие и гражданский персонал базы. Еще один пункт для голосования оборудовали на севере Сирии на аэродроме Метрас, где когда-то была американская база. В таких отдаленных уголках страны организовать голосование помогают члены избирательной комиссии при посольстве РФ. На эту авиабазу их доставили на вертолете.

"Мы проводим голосование в труднодоступных местах, где каждый военнослужащий может принять участие в голосовании и отдать свой голос... Готовим бюллетени, списки и выезжаем на данную территорию для голосования. При посольстве РФ назначаются члены участковой избирательной комиссии, которые выполняют непосредственные задачи по выездам на участки, где будут голосовать военнослужащие", - рассказала представитель комиссии Елена Кулешова.

В Сирии кроме российских военнослужащих находятся и гражданские. Они приехали выразить свое отношение к поправкам в консульство РФ в Латакии, голосовали в рабочем кабинете консула. "Каждому российскому гражданину, проживающему вдали от Родины, тем более в Сирии, стране воюющей, очень важно ощущать сопричастность к тем событиям, которые происходят на Родине. Поэтому столько людей сейчас приходят на участок", - подчеркнул заведующий консульским отделом Заур Гусейнов.

В Центре примирения в Алеппо проголосовали военные полицейские и сотрудники ЦПВС. "За сутки до проведения голосования были проведены экспресс-тесты среди привлекаемого личного состава на содержание иммуноглобулинов. Сегодня проведена двухфазная обработка и соответственно весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты в виде масок и одноразовых перчаток ", - рассказал представитель медицинской службы в Алеппо Игорь Бровко.