Кремль не рассматривает вариант проведения президентских выборов в многодневном формате

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате, как голосование по поправкам к конституции. По его словам, вариант провести голосование в течение нескольких дней и, используя как электронное, так и традиционное голосование, не обсуждается.

"Нет, пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось", - сказал Песков. Отвечая на вопрос, возможно ли рассмотрение такого варианта в будущем, представитель Кремля заметил, что ему неизвестно о таких планах. "Я не знаю, это вообще никак не обсуждалось и не рассматривалось", - подчеркнул он.