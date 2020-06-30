Общественная палата Мордовии опровергла данные о вбросе при голосовании по конституции

ТАСС, 30 июня. Информация в СМИ о том, что на одном из избирательных участков в Саранске во время голосования по поправкам к конституции РФ якобы произошел вброс бюллетеней, не соответствует действительности, зафиксированная на видео женщина, которая опустила в урну два бюллетеня, помогла проголосовать своей больной сестре. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты Мордовии.

По данным Общественной палаты, на горячую линию поступило обращение о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней во время придомового голосования в Саранске. По данным СМИ, инцидент попал в сюжет местного телеканала о проведении голосования, на видео зафиксировано, как человек опускает в урну сразу несколько бюллетеней.

"Члены Ситуационного центра сообщили, что анализ ситуации показал, что обвинения оказались голословными. На избирательный участок выехали члены мобильной группы и встретились с участницей событий. Выяснилось, что никакого вброса не было, выводы оказались преждевременными. Женщина просто помогла своей сестре, которая из-за проблем со здоровьем не могла справиться самостоятельно, при этом предварительно избирательницы проконсультировались с членами участковой избирательной комиссии", - говорится на сайте палаты.

По данным Общественной палаты, нарушений при проведении голосования в республике не выявлено. "Анализируя информацию за все дни, можно сказать, что процедура голосования проходит без нарушений, всеми наблюдателями, членами участковых избирательных комиссий соблюдаются санитарные нормы и требования законодательства", - отметила руководитель рабочей группы ОП РМ по общественному контролю над избирательным процессом Ольга Филеткина.

По ее словам, в ситуационный центр в течение всего дня на телефоны "горячей линии" поступают звонки от жителей региона: люди спрашивают о том, как им найти свой избирательный участок, как пригласить членов УИК для голосования к себе домой. Много звонков поступает от пожилых людей, которые просят рассказать им о порядке голосования.

По данным правительства Мордовии, 56,6% избирателей республики уже проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, за первые четыре дня на избирательные участки пришли 350 090 человек.