Москалькова: опыт мониторинга соблюдения прав на голосовании по конституции уникален

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что Россия сейчас нарабатывает уникальный опыт мониторинга соблюдения прав граждан в ходе голосования по поправкам к конституции. Об этом она заявила на совещании российских омбудсменов во вторник.

"Всеобщее голосование отличается от порядка и условий проведения выборных кампаний и от порядка и проведения референдумов. Мы с вами сейчас нарабатываем такой уникальный опыт наблюдения за соблюдением прав в условиях всеобщего голосования", - сказала уполномоченный.

Она отметила, что в аппарат омбудсмена поступают звонки от людей о том, что голосование удобно, особенно в Москве, где есть альтернатива очному голосованию. Кроме того, как рассказала Москалькова, люди задают вопросы о месте расположения избирательных участков, о том, как можно проголосовать в электронном виде, высказывают замечания по доступной среде.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".