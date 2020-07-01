Зюганов опроверг рассылку "особого мнения" для членов избиркомов от КПРФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов опроверг рассылку руководством компартии некоего шаблона "особого мнения", распространяемого среди членов избирательных комиссий от КПРФ на голосовании по внесению изменений в конституцию. Об этом сообщила в среду в информационном центре ЦИК РФ его председатель Элла Памфилова.

Ранее член ЦИК Антон Лопатин проинформировал, что в Центризбирком поступают обращения "о системной подготовке членами избирательных комиссий от КПРФ "особых мнений" к итоговым протоколам", которые "подготовлены заранее, под копирку".

Памфилова заявила, что после этого направила телеграмму Зюганову, поставив "под сомнение, что это (подготовка "особых мнений" - прим. ТАСС) могло быть одобрено руководством партии". Кроме того, уточнила глава ЦИК, у нее состоялся личный разговор с лидером КПРФ, в котором он "открещивается от этого". Она также процитировала Зюганова: "Мы [КПРФ] за государство, мы не работаем с провокаторами, мы призываем всех наших сторонников прийти и проголосовать по совести".

"Хочу, чтобы услышали мои коллеги: никаких таких указаний, это не идет от руководства компартии", - подчеркнула Памфилова, выразив надежду, что все члены комиссий это "услышали и будут работать, не оглядываясь на эти дешевки, а в соответствии с тем, что на самом деле происходит, подписывать или не подписывать [итоговые] протоколы, исходя из реальной ситуации и того, что реально происходит на участке".

Председатель Центризбиркома предположила, что таким образом в КПРФ могут "суетиться группы, которые слились с самыми радикальными оппозиционерами, совершенно противоположных идеологических оппозиционных взглядов, в направлении провокаций слились в полном экстазе". "Все заготовки - это какое-то левое ответвление, ведут себя ребята не по-коммунистически точно", - заключила Памфилова.

В партийном шаблоне для членов участковых избирательных комиссий от КПРФ перечисляется ряд "нарушений" при проведении общероссийского голосования. В частности, речь идет о "масштабной агитации", направленной на формирование положительного отношения к поправкам в основной закон, при этом агитация против предложенных изменений якобы не допускалась. В шаблоне "особо мнения" также содержится критика пакетного голосования и "масштабного использования административного ресурса". Кроме того, члены избиркома от КПРФ "намеренно не привлекались к отдельным избирательным процессам", указывается в шаблоне КПРФ. Также говорится, что "явка участников голосования очевидно завышена, что свидетельствует о фальсификации итогов голосования".