Посол РФ: разговоры о давлении на выборы в Белоруссии из России не имеют оснований

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Разговоры о том, что с территории России оказывается давление на выборы в Белоруссии, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил в среду посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я имею право высказывать позицию Российской Федерации - ту, которую доводит до меня министерство иностранных дел, руководители в Москве, в том числе, наверное, имею право на свою собственную оценку. Я абсолютно убежден в том, что все разговоры о том, что кто-то когда-то будто бы или якобы с территории Российской Федерации оказывает давление на выборы в Белоруссии, не имеют под собой никаких оснований", - подчеркнул Мезенцев.

"Если кто-то считает, что это не так, пусть предъявит какие-то факты. Полагаю, что продолжать эту тему больше не нужно", - добавил он.

Как указал дипломат, ситуация в Белоруссии стабильна. "Сегодня мы видим в определенном смысле слова большее давление оппозиции, оппонентов на предвыборный процесс. Это тоже естественно, здесь удивляться просто по определению нечему. Иначе это не были бы предвыборные процессы, иначе это не были бы прямые выборы главы государства в соответствии с Конституцией Республики Беларусь", - отметил он.

Мезенцев выразил уверенность, что российская сторона, в том числе дипломатический корпус, аккредитованный в Минске, будет получать скорые и профессиональные ответы на любые возникающие вопросы. "Один из примеров этому - то, что я по запросу посольства в соответствии с нотой в адрес МИД Республики Беларусь мог повстречаться, у нас были продолжительные встречи, как я уже сказал, с главой Нацбанка Республики Беларусь господином [Петром] Каллауром, это касается ситуации в том числе, подчеркиваю, вокруг Белгазпромбанка, и с главой [Комитета] госконтроля республики господином [Иваном] Тертелем. На все вопросы, которые задала российская сторона, мы получили развернутые, обоснованные ответы", - заключил он.

Зарубежные наблюдатели

Мезенцев уверен, что все зарубежные наблюдатели получат полноценный доступ ко всем избирательным участкам на президентских выборах в республике. Дипломат указал на то, что он возглавлял миссию наблюдателей государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на президентских выборах в Белоруссии 2015 года.

"Я абсолютно убежден в том, что доступ наблюдателям на все без исключения избирательные участки в текущем году будет обеспечен так же, как был обеспечен в 2015 году, когда я и мои коллеги из Китая, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана были тому свидетелями и безусловными участниками", - сказал он.

По словам дипломата, планируется направление наблюдателей из палат Федерального собрания России, а также по линии СНГ и Шанхайской организации сотрудничества и ряда других международных организаций.

Президентские выборы назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов пройдет в период с 5 по 14 июля. Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии были собраны шестью претендентами. В число набравших необходимый объем подписей претендентов вошли, в частности, действующий глава государства Александр Лукашенко и арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.