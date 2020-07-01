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Посол РФ считает, что Белоруссия стремится быть самым близким союзником России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что республика - "единственный союзник, который остался у России"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Белоруссия хочет и стремится быть ближайшим союзником для России. Такое мнение высказал в среду посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страна - "единственный союзник, который остался у России".

"Давайте мы не будем давать оценки высказываниям главы того или иного государства, тем более для нас столь близкого и братского, как Беларусь. Для себя я прочитал это так, что Беларусь хочет, доказывает и стремится быть самым близким союзником для России. Я так прочитал, я так считаю", - сказал Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Россия не хочет политически и экономически "потерять" Белоруссию.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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