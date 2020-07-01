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Клишас допустил введение практики голосования в течение 2-3 дней на обычных выборах

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, решение по вопросу продления сроков голосования будет принимать парламент

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил внесение поправок в избирательное законодательство, которые сделают возможным голосование в течение нескольких дней.

"Я считаю, что практика очень полезная - голосование в течение нескольких дней. Мне кажется, что гражданам эта практика понравилась. Я отчасти эту явку [на голосовании по поправкам к конституции] связываю с тем, что очень удобно в течение нескольких дней голосовать", - сказал Клишас в среду в ситуационном центре Общественной палаты.

Он отметил, что проводить голосования в течение семи дней - "это слишком много", но возможно было бы проводить их в течение "двух-трех дней". "Я думаю, что это очень хорошая идея. Мы ее точно будем обсуждать с Центральной избирательной комиссией и с регионами", - добавил он.

По его словам, решение по вопросу продления сроков голосования будет принимать парламент.

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РоссияКлишас, Андрей Александрович
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