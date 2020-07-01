Явка на голосование по конституции в некоторых регионах ПФО достигла почти 90%

ТАСС, 1 июля. Голосование по поправкам к Конституции РФ в регионах Поволжья прошло при высокой явке. Региональные власти объясняют активность населения тем, что конституция - это важный документ, который определяет вектор развития страны на многие годы.

Избирательные участки всех регионов Приволжского федерального округа завершили свою работу в 20:00 по местному времени. Явка в большинстве регионов была не ниже 40% - от 47.74% в Пермском крае до 86,85% в Башкирии, по данным государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" на 18:00 по местному времени (16:00 мск).

Высокая активность в сельской местности

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, явка в республике составила около 90%, что предсказывалось проведенными ранее социологическими исследованиями. В случае одобрения поправок для их реализации потребуется принятие федеральных законов. "Все-таки Конституция - это юридический документ, который потребует принятия законодательных актов на уровне Федерации и, может быть, дальнейшего развития нормативно-правовых актов на уровне субъектов. Но я полагаю, что прежде всего это глубокий философский, политический документ, который определяет вектор развития нашей страны на годы вперед", - сообщил глава Башкирии в эфире телеканала "Россия 24", подводя итоги голосования.

По данным регионального избиркома, в Башкирии из более чем 3 млн избирателей проголосовали свыше 2,7 млн человек. Явка в сельской местности превысила 91%. "В нашей республике мы фиксируем, что в ходе дискуссии о поправках пришло понимание их значимости. Были разные точки зрения, но в целом наше общество сплачивается вокруг тех идей, которые есть в Конституции. Поэтому я подчеркиваю: то, что мы проголосовали, - это уже сам по себе результат", - добавил глава региона.

По данным региональных избиркомов, на 18:00 часов в Мордовии проголосовали 467 449 человек, или 77,75% избирателей, в Пензенской области проголосовало 777 214 человек, явка составляет 74,13%, в Нижегородской области - 70,49%. В Самарской области на 18.00 (17.00 мск) явка составила 65,56%, в Саратовской области на 18.00 (17:00 мск) - 74,47%, в Ульяновской области на 18:00 (17:00 мск) - 51,57%, в Удмуртии на 18:00 (17:00 мск) - 54,19%.

По данным Избирательной комиссии Кировской области на 18:00 мск, в регионе проголосовало более 50% избирателей. "Процент явки - 53,07%. Мы находимся на 3-4 месте с конца в ПФО, от нас отстает Пермь и Ульяновск, - сказал журналистам председатель Избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов.

По данным избиркома Ульяновской области, в голосовании приняли участие 529 718 человек, что составляет 53,90% от общего числа избирателей.

Серьезных нарушений не было

Во всех регионах Поволжья не выявили значительных нарушений. Как сообщил в ходе видеоконференции ЦИК России председатель Общественной палаты региона Дмитрий Красильников, за ходом голосования на участках следили более 8 тыс. наблюдателей. На горячую линию Ситуационного центра при ОППК поступило порядка 450 звонков, из них около 60 были связаны с возможными нарушениями, но подтвердились только 25, все они были связаны с организационно-техническими моментами, которые удавалось оперативно устранять.

По словам заместителя председателя ЦИК Башкирии Марата Гадилова, до 1 июля к ним поступило 48 обращений, которые в основном касались разъяснения порядка голосования, подачи заявлений для голосования по месту жительства. После обращения на участок был допущен один из наблюдателей. 1 июля поступило семь обращений и одна жалоба, которая не была удовлетворена из-за неправомерности, человек просил предоставить ему реестр заявлений для голосования вне помещения участка.

Как рассказал журналистам председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов, представители мониторинговой группы корпуса общественных наблюдателей выезжали на 12 участковых избирательных комиссий. "В течение дня мы получили 42 обращения, в основном, они связаны с тем, что граждане уточняют, где находятся их избирательные участки", - сказал Хуснутдинов.

Член Исполнительного комитета корпуса "За чистые выборы" Антон Лукаш рассказал журналистам, что в ЦИК Татарстана поступило 11 жалоб. "Подтверждение нашел один случай, в части пломбировки урн", - уточнил он.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется с 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.