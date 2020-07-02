В Калининградской области за поправки проголосовали 72,5%

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Более 72% принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в Калининградской области высказались в их поддержку. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов.

"По итогам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации явка в Калининградской области составила 56,4%. Голоса распределились следующим образом: за одобрение изменений в конституцию высказались 72,5% участников голосования. Не поддержали изменения 27,02%", - сообщили в облизбиркоме.