Поправки к конституции поддержали 68,29% голосовавших в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Внесение изменений в Конституцию РФ поддержали 68,29% участников голосования в Ярославской области по итогу обработки всех протоколов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Подсчет бюллетеней в регионе закончен, все протоколы обработаны. За поправки в конституцию проголосовали 68,29 % избирателей региона - это 374 053 человека. Против изменений выступили 30,84% голосовавших", - написал Миронов.

Он также добавил, что явка на участки составила около 56%. Губернатор поблагодарил жителей региона за участие в голосовании. "Еще раз благодарю всех, кто ответственно подошел к выбору пути развития России. Все в наших руках", - написал Миронов.