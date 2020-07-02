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Голосование по поправкам в конституцию

Поправки к конституции поддержали 68,29% голосовавших в Ярославской области

Явка в регионе составила около 56%

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Внесение изменений в Конституцию РФ поддержали 68,29% участников голосования в Ярославской области по итогу обработки всех протоколов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Подсчет бюллетеней в регионе закончен, все протоколы обработаны. За поправки в конституцию проголосовали 68,29 % избирателей региона - это 374 053 человека. Против изменений выступили 30,84% голосовавших", - написал Миронов.

Он также добавил, что явка на участки составила около 56%. Губернатор поблагодарил жителей региона за участие в голосовании. "Еще раз благодарю всех, кто ответственно подошел к выбору пути развития России. Все в наших руках", - написал Миронов.

Теги
РоссияЯрославская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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