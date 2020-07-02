В Крыму 90,07% проголосовавших поддержали поправки к конституции

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Почти 91% проголосовавших в Крыму поддержали поправки к Конституции РФ, 9,08% высказались против, сообщили ТАСС в республиканском избиркоме по итогам обработки 100% протоколов.

"Всего приняли участие в голосовании 1 227 150 (явка составила 81,75%). 90,07% высказались "да" и 9,08% - "нет", - сказал собеседник агентства.

В Крыму в день голосования работали 1165 участков. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано, сообщал ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев.