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Голосование по поправкам в конституцию

В Крыму 90,07% проголосовавших поддержали поправки к конституции

В регионе в день голосования работали 1165 участков

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Почти 91% проголосовавших в Крыму поддержали поправки к Конституции РФ, 9,08% высказались против, сообщили ТАСС в республиканском избиркоме по итогам обработки 100% протоколов.

"Всего приняли участие в голосовании 1 227 150 (явка составила 81,75%). 90,07% высказались "да" и 9,08% - "нет", - сказал собеседник агентства.

В Крыму в день голосования работали 1165 участков. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано, сообщал ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев.

Теги
РоссияКрымГолосование по поправкам в конституцию
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