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Голосование по поправкам в конституцию

Поправки к конституции поддержали 78,7% проголосовавших в Псковской области

Явка в области, по предварительным данным, составила 56,23%

ТАСС, 2 июля. Поправки к Конституции РФ в Псковской области поддержали 78,69% проголосовавших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облизбиркома после обработки всех протоколов.

"По предварительным итогам, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Псковской области за одобрение изменений к Конституции РФ проголосовали 78,69% участников голосования, против - 20,59%", - рассказали в региональном избиркоме.

Явка в области, по предварительным данным, составила 56,23%, окончательные результаты в избиркоме сообщат после подписания итогового протокола, добавила собеседница агентства.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений к конституции проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияПсковская областьГолосование по поправкам в конституцию
Онлайн
Подведение итогов голосования по поправкам к Конституции России. Онлайн
Если больше половины проголосовавших согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов
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