Кировская область намерена присоединиться к проекту по электронному голосованию

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Кировская область рассчитывает присоединиться к пилотному проекту по электронному голосованию в сентябре 2020 года. В области будут открыты два цифровых участка, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов в ходе подведения итогов общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в регионе.

"Это достаточно интересный проект. Думаю, мы будем подключены к пилотному проекту в сентябре. У нас будут открыты два цифровых участка в Кирове, которые будут доступны для людей, которые, например, приехали в командировку", - сказал Круглов.

В ходе общероссийского голосования было предусмотрено дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93,02%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.