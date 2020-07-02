В МИД РФ сообщили, что контакты Москвы с Пекином будут зависеть от ситуации с пандемией

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российско-китайские контакты на высшем и на других уровнях будут во многом зависеть от эпидемической ситуации. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Что касается планов контактов на высшем уровне и на других уровнях, мы, безусловно, над этим работаем. Естественно, многое зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Но понятно, что российско-китайские отношения сегодня таковы, что необходимость постоянного диалога на всех уровнях - просто императив. Поэтому я уверен, что российско-китайские контакты будут также интенсивно продолжены, как это было до того", - сказал он.

Говоря о праздновании в Китае 75-летия Победы, Моргулов отметил, что официально праздник называется там "Победа в войне сопротивления китайского народа Японии", и его готовятся отмечать. Однако, по словам замглавы МИД, в Китае принято широко праздновать только десятилетние годовщины главных памятных событий, пятилетние юбилеи же отмечаются менее масштабно. "По-видимому, так и будет в этом году, тем более с учетом пандемии. В любом случае, решение о формате мероприятия за китайской стороной, и мы отнесемся к нему с полным пониманием", - отметил он.

Замглавы МИД добавил, что на текущий год были обширные планы совместного празднования юбилея Победы, однако пандемия внесла свои коррективы. Но на состоявшемся 24 июня Параде на Красной площади принял участие расчет Народно-освободительной армии Китая, напомнил он.

Моргулов подчеркнул, что сегодня Россию и Китай объединяет общая память о героических страницах прошлого, страны выступают против попыток фальсификации истории Второй мировой войны и пересмотра ее итогов, что отражено в целом ряде двусторонних политических документов. "Российский и китайский народы не забудут боевое братство, когда мы стояли плечом к плечу в отражении агрессии против наших стран. В Китае чтят подвиг советских солдат и офицеров, разгромивших Квантунскую группировку и освободивших северо-восток Китая. А мы очень признательны нашим китайским друзьям за это бережное отношение к советским воинским мемориалам и захоронениям, расположенным на территории Китая", - указал он.

Ранее в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману посол России в КНР Андрей Денисов сообщил, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай обязательно состоится в этом году, однако точные даты пока неизвестны. В ноябре прошлого года первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн сообщал журналистам, что в Поднебесной ожидают государственный визит Путина в 2020 году. В предыдущий раз российский лидер посещал Китай с рабочим визитом в апреле 2019 года.