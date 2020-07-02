В Ленобласти за поправки к Конституции РФ проголосовали 79,38% избирателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ поддержали 79,38% жителей Ленинградской области, принявших участие в общероссийском голосовании. Об этом сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский на заседании комиссии.

"За поправки проголосовали 79,38%, или 817 тыс. 168 человек, против 19,8%, или 203 тыс. 833 человека", - сказал он.

Всего проголосовали 74,71% от числа внесенных в списки. На окончание голосования в них было внесено 1 млн 379 тыс. 50 человек. Лебединский назвал показатель явки "историческим" для Ленинградской области, добавив, что голосование в регионе прошло без нарушений.

"Касаемо жалоб и обращений граждан можно констатировать, что жалоб в Ленинградской области в избирательную комиссию не поступало. С 25 июня по 2 июля: 60 обращений, из них - 43 от граждан в Леноблизбирком и 17 - через ЦИК", - сказал Лебединский, назвав количество обращений "незначительным". Из них десять обращений касались работы портала госуслуг, также поступило семь заявлений об отказе голосовать и 14 обращений по работе участковых избирательных комиссий и формированию списков избирателей.