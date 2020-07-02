Мэр Находки переходит на должность советника губернатора Приморья по транспорту

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Мэр города Находка Приморского края уходит со своего поста и занимает должность советника губернатора по транспорту, сообщает правительство региона.

"Мэр Находки Борис Гладких уходит в отставку. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поблагодарил бывшего главу за эффективную работу во время своей рабочей поездки в Находкинский городской округ в четверг, 2 июля. <…> Борис Гладких будет назначен советником губернатора по транспорту", - говорится в сообщении.

Кожемяко в присутствии депутатского корпуса вручил Гладких почетную грамоту губернатора Приморского края за высокий профессионализм, эффективную работу, компетентность и личный вклад в развитие Находкинского городского округа. Глава региона отметил, что Гладких "проделал большую работу, начиная с должности первого заместителя до мэра города. Он делал все возможное, порой в непростых условиях, чтобы Находка сохраняла свой облик, людям своевременно предоставлялись все необходимые социальные гарантии, город был в чистоте".

Губернатор также отметил организационную работу, проделанную мэром Находки в ходе прошедшего голосования по внесению поправок в Конституцию России. Активность находкинцев на избирательных участках была одной из самых высоких в крае. С 7 июля Гладких официально уходит в отставку, исполнять обязанности главы Находкинского городского округа будет Тимур Магинский.

Гладких в 2014 году был назначен заместителем главы Находкинского городского округа. Он возглавил город в апреле 2018 года после отставки предыдущего мэра Андрея Горелова. До работы в администрации Находки он работал в портах города на разных должностях. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г. И. Невельского.