На выборы губернатора Ленинградской области выдвинулись шесть кандидатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Кандидатов на выборы губернатора Ленинградской области выдвинули шесть партий, следует из данных сайта Леноблизбиркома.

Кандидатом от партии "Единая Россия" был выдвинут Александр Дрозденко, от "Социальной защиты" - Александр Калинин, "Гражданской платформы" - Александр Габитов, ЛДПР - Андрей Лебедев, "Родины" - Валерий Шинкаренко и "Справедливой России" - Александр Перминов.

В ходе избирательной кампании по выборам губернатора последним днем, когда кандидат должен лично представить необходимые для выдвижения документы, в том числе свое заявление о согласии баллотироваться, является 2 июля (до 18:00 мск). После представления необходимых для выдвижения документов может начинаться сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата.

Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.