Захарова: в адрес России не поступали запросы от ООН о нарушениях прав в условиях пандемии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мониторинговые структуры ООН не направляли в адрес России запросы о фактах нарушения прав человека в ходе борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу якобы имеющих место подобных нарушений в РФ и ряде других стран.

"Обычно для проверки достоверности поступающих таких неких тревожных сигналов, ооновские структуры направляют властям заинтересованной страны соответствующие запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть полученные сведения. Так вот по состоянию на 2 июля в адрес России со стороны ооновских мониторинговых механизмом запросов о фактах нарушения прав человека в ходе борьбы с коронавирусом не поступало", - сказала дипломат.

Как отметила Захарова, очевидно поэтому верховный комиссар ООН по правам человека в своем выступлении не утверждает, что полученная ею информация является достоверной. "В случае поступления от верховного комиссара конкретных сведений о возможных нарушениях в этой сфере, мы будем готовы провести по ним тщательную проверку", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что в том же выступлении 30 июня Бачелет приветствует применяемые Россией в рамках борьбы с коронавирусом "новые технологии для оказания дистанционной медицинской помощи коренным кочевым народам".

30 июня в ходе открытой в Женеве 44-й сессии Совета ООН по правам человека Бачелет упомянула о "поступающих в ее адрес сообщениях о том, что в ряде стран журналисты, блогеры и гражданские активисты получают угрозы, предполагаемой целью которых являются намерения местных властей приглушить критику предпринимаемых ими шагов по борьбе с коронавирусной инфекцией". И в этом контексте она перечислила Россию, Китай, Косово и Никарагуа.