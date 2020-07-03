Володин назвал предсказуемой реакцию Запада на поддержку поправок к конституции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Реакция ряда стран Запада, выразивших опасения по поводу итогов общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, предсказуема: для них это неприятное событие, за рубежом хотят видеть Россию слабой. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Их реакция на эти поправки, на принятые решения совершенно предсказуемая, еще раз хочу подчеркнуть это: они хотят видеть нашу страну слабой, они хотят, чтобы у нас были проблемы, которые мы испытывали в 90-е годы, в конце 80-х. Поэтому это еще один очень серьезный, весомый аргумент, что мы на правильном пути, что мы сделали все верно. Предложенные нормы конституции делают нашу страну сильнее, поэтому этот хор критиков сейчас оживился", - сказал он в пятницу в эфире Первого канала.

"Это для них событие неприятное. Мы вступаем в новый этап, этап развития", - добавил Володин.

Работа над законопроектами

Володин отметил, что работа над законопроектами в продолжение поправок к Конституции РФ начнется "практически с сегодняшнего дня", комитеты уже формируют планы работ.

"Работа над ними начнется буквально уже практически с сегодняшнего дня, потому что мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по Государственной думе. Мы начали их обсуждать с коллегами в правительстве РФ и в Совете Федерации", - сказал он.

Володин заверил, что "работа эта будет начата безотлагательно". По словам спикера, в парламенте никто не будет откладывать этот процесс, так как сейчас крайне важно реализовать положения и претворить в жизнь стандарты, заложенные в поправках к конституции, одобренных в ходе общероссийского голосования.

В целом, уточнил председатель нижней палаты, предстоит принять как минимум 50 федеральных и федеральных конституционных законов, включая новые, к примеру, закон о Госсовете, о федеральных территориях, предстоит ввести новый понятийный аппарат.

"Это все будут новые законы, будут вноситься поправки", - сказал Володин, добавив, что профильные комитеты уже начинают верстать свои планы. "Мы их будем реализовывать, не откладывая ни в какие ящики", - резюмировал политик.

ЦИК РФ на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.