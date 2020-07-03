МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В Кремле не обсуждают возможность переноса единого дня голосования в сентябре на более поздние сроки. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такая тема в Кремле не обсуждается, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли в Кремле готовятся к переносу даты единого дня голосования на более поздний срок. - Мне об этом ничего не известно".

Ранее некоторые СМИ неоднократно сообщали о том, что якобы обсуждается идея о переносе единого дня голосования в 2020 году с 13 сентября на более поздние сроки, среди которых назывались декабрь 2020 года, весна или осень 2021 года. При этом тогда же СМИ сообщали, что голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти предстоящей зимой. Однако оно состоялось намного раньше - 1 июля.

Как отмечал Песков ранее, принятие поправок в основной закон не потребует досрочных выборов в Госдуму и переназначения чиновников на высоких государственных постах.