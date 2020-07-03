Миронов поддержал идею сократить или отменить в 2020 году летние отпуска депутатов

КУБИНКА /Московская область/, 3 июля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что положительно относится к идее сокращения или отмены летних отпусков депутатов Госдумы в связи с необходимостью работы над законопроектами во исполнение поправок к конституции.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что парламентариям следует сконцентрироваться на работе над законопроектами в развитие изменений в конституции, а не "думать об отпусках".

"В целом отношусь вполне с пониманием и положительно к тому, чтобы каникулы либо сократить, либо практически отменить за исключением как минимум двух последних недель перед выборами", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Миронов в ходе посещения главного храма Вооруженных сил России. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.

По словам политика, в период двух последних недель до дня голосования "бессмысленно находиться в Госдуме". "Выборы есть выборы. И мы должны тоже с избирателями встречаться, тем более такой возможности не было из-за карантина, - отметил политик. - В сентябре, я считаю, нужно делать региональные недели обязательно полностью до 13 числа".

Начало отпуска парламентариев после весенней сессии Госдумы запланировано на 3 августа, последнее пленарное заседание - на 26 июля. Первую неделю сентября депутаты традиционно работают в регионах.