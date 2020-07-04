На Камчатке завершилось выдвижение кандидатов на пост губернатора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июля. /ТАСС/. Процедура приема документов для выдвижения в качестве кандидатов на должность губернатора Камчатского края завершилась на Камчатке. В результате на этот пост главы региона претендуют 16 человек, сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина.

"У нас 16 кандидатов, последним документы подал самовыдвиженец Алексей Кохан. В срок с 19 до 29 июля те, кто идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, должны предоставить около 5 тыс. подписей жителей региона, которые их поддержат. А вот так называемый муниципальный фильтр обязателен для всех кандидатов: каждый претендующий на пост главы региона обязан предоставить не менее 58 подписей депутатов всех уровней, включая сельские поселения, и не менее 25 - депутатов городского и районного уровней из 11 муниципалитетов. Сделать это нужно также в срок с 19 до 29 июля", - сказала Иринина.

Первым пакет документов в избирательную комиссию подал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец, но его кандидатуру поддержит "Единая Россия". 20 июня в качестве кандидата зарегистрировался и руководитель камчатского регионального отделения политической партии ЛДПР Валерий Калашников, он собирается участвовать в выборах главы региона уже во второй раз.

О своем желании побороться за пост губернатора Камчатского края также заявили представитель "Гражданской платформы" Андрей Лиходеев, кандидат от партии "Патриоты России" Александр Остриков, выдвинутый Партией роста Максим Близнюков, самовыдвиженцы Алексей Николаев и Этибар Тагиев. На эту должность претендуют Виктория Бондаренко - она выдвигается Партией прогресса, и Дмитрий Омельченко - его кандидатуру поддерживает политическая партия "За справедливость!".

Документы также подали Одилжон Азизов - он выдвигается партией "Российский общенародный союз", и Дмитрий Бобровских - его кандидатуру поддерживает политическая партия "Справедливая Россия", самовыдвиженцы Александр Каменюк и Анатолий Цыпков. КПРФ выдвинула в качестве кандидата Валерия Быкова, а Демократическая партия России - Вячеслава Бушелева.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы главы Камчатки назначены на 13 сентября.