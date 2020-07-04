Медведев высоко оценил личный вклад экс-премьера Франции в развитие отношений двух стран

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высоко оценил вклад экс-премьера Франции Эдуара Филиппа в развитие российско-французских отношений и подтвердил приглашение ему посетить Санкт-Петербург.

В телеграмме Филиппу, текст которой приводит секретариат зампреда СБ РФ, Медведев, возглавлявший правительство РФ в 2012-2020 годах, поблагодарил своего бывшего коллегу за плодотворное взаимодействие и активную совместную работу.

"Высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие дружественных и партнерских российско-французских отношений, продвижение крупных совместных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке и других областях", - написал Медведев. Зампред СБ РФ убежден, что "дальнейшее расширение практического взаимодействия, создание благоприятных условий для новых предпринимательских инициатив отвечают интересам России и Франции".

"С теплотой вспоминаю наши конструктивные переговоры в июне 2019 года в Гавре, мэром которого Вы вновь избраны. Как мы с Вами договаривались, буду рад принять Вас в моем родном Санкт-Петербурге и продолжить наше общение", - обратился Медведев к Филиппу, выразив надежду, что экс-премьер Франции и впредь будет уделять внимание укреплению сотрудничества двух стран.

В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее, одержав победу на выборах мэра Гавра, подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.