{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев высоко оценил личный вклад экс-премьера Франции в развитие отношений двух стран

Зампред Совета безопасности России выразил надежду, что Эдуар Филипп и впредь будет уделять внимание укреплению сотрудничества двух стран

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высоко оценил вклад экс-премьера Франции Эдуара Филиппа в развитие российско-французских отношений и подтвердил приглашение ему посетить Санкт-Петербург.

В телеграмме Филиппу, текст которой приводит секретариат зампреда СБ РФ, Медведев, возглавлявший правительство РФ в 2012-2020 годах, поблагодарил своего бывшего коллегу за плодотворное взаимодействие и активную совместную работу.

"Высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие дружественных и партнерских российско-французских отношений, продвижение крупных совместных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке и других областях", - написал Медведев. Зампред СБ РФ убежден, что "дальнейшее расширение практического взаимодействия, создание благоприятных условий для новых предпринимательских инициатив отвечают интересам России и Франции".

"С теплотой вспоминаю наши конструктивные переговоры в июне 2019 года в Гавре, мэром которого Вы вновь избраны. Как мы с Вами договаривались, буду рад принять Вас в моем родном Санкт-Петербурге и продолжить наше общение", - обратился Медведев к Филиппу, выразив надежду, что экс-премьер Франции и впредь будет уделять внимание укреплению сотрудничества двух стран.

В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее, одержав победу на выборах мэра Гавра, подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияФранцияФилипп, Эдуар
Глава Кубани Кондратьев подал документы в избирком на регистрацию кандидатом в губернаторы
Ранее кандидатуру Кондратьева поддержало региональное отделение "Единой России"
Читать полностью