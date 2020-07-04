Замглавы Пензы Олега Шаляпина выдвинули кандидатом на выборы губернатора региона от КПРФ

ПЕНЗА, 4 июля. /ТАСС/. Депутат пензенской городской думы, заместитель главы города Пензы Олег Шаляпин выдвинут в качестве кандидата для участия в выборах губернатора региона от КПРФ. Соответствующее решение было принято на региональной партийной конференции в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе пензенского обкома КПРФ.

"Олег Шаляпин выдвинут в качестве кандидата на выборы губернатора Пензенской области", - отметила собеседница агентства.

Шаляпин родился в 1983 году в Пензенской области. В 2005 году окончил Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского по специальности "Юриспруденция". Избирался депутатом пензенской гордумы шестого созыва, в сентябре 2019 года был избран депутатом гордумы седьмого созыва, является заместителем главы города Пензы.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. Ранее в качестве кандидатов для участия в выборах были выдвинуты Анна Очкина ("Справедливая Россия"), Александр Васильев (ЛДПР) и действующий глава региона Иван Белозерцев ("Единая Россия").

Помимо выборов главы региона, 13 сентября состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ. Как отметили в пресс-службе обкома КПРФ, в качестве кандидата на участие в довыборах от партии выдвинут депутат пензенской гордумы Александр Трутнев.