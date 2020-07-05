Шесть кандидатов в губернаторы Кубани подали документы в избирком

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на пост губернатора Краснодарского края завершилось в 18:00 мск. Всего уведомления о выдвижении подали шесть кандидатов от политических партий, сообщил ТАСС председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко.

"Завершается прием документов, в соответствии с законом Краснодарского края", - сказал Черненко.

Согласно данным, опубликованным на сайте крайизбиркома, всего выдвинулись шесть кандидатов от разных партий.

Накануне, 4 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал заявление на регистрацию кандидатом от партии "Единая Россия". Ранее о своем выдвижении уведомил Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением политической партии ЛДПР. Также в избирательную комиссию документы были представлены кандидатом от краевого отделения КПРФ Александром Сафроновым и Денисом Хмелевским, выдвинутым региональным отделением партии "Справедливая Россия". Кроме того, документы подал кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин, также о своем выдвижении уведомил кандидат от Партии социальной защиты Денис Деулин.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

На данный момент должность губернатора Краснодарского края занимает Вениамин Кондратьев. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе он набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.