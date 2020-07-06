Россия руководствуется вопросами безопасности при выборе города для посольства в Ливии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия в первую очередь будет рассматривать вопросы безопасности, а не политики, выбирая, в Триполи или в Бенгази будет располагаться российское посольство после возвращения в Ливию. Об этом в понедельник заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас посольство, которое работает по Ливии давно, работает в Тунисе, поэтому оно не возобновляет работу, а продолжает свою работу, - сказал Вершинин. - Естественно, ориентиром при этом [при возвращении посольства в Ливию] будет всегда, то, как обеспечена безопасность, мы за этим всегда следили".

"Прежде чем говорить о политике, давайте поговорим о безопасности наших дипломатов", - добавил дипломат.

2 октября 2013 года посольство РФ в Триполи подверглось нападению. Нападавшим удалось прорваться на территорию диппредставительства, позже они были вытеснены за его пределы ливийскими армейскими подразделениями. В результате нападения никто из россиян не пострадал. Власти Ливии тогда признали, что не могут гарантировать безопасность дипломатов, после чего было принято решение об их эвакуации.

3 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спикером Палаты представителей Ливии (избранного постоянного парламента на востоке страны) Акилой Салехом в Москве сообщил, что Россия приняла решение о возобновлении работы посольства в Ливии.