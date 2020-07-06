ЦИК: голосование по конституции прошло в условиях колоссального давления из-за рубежа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Общероссийское голосование по закону о поправке к конституции РФ проходило в условиях беспрецедентного давления из-за рубежа. Об этом заявил член Центризбиркома России Александр Клюкин в ходе заседания временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"В этом голосовании приняло участие на 25 млн человек больше, чем в 1993 году. Но я хочу сказать об отличии, которое очень характерно для нынешнего голосования в нашей стране. Оно связано с беспрецедентным, абсолютно колоссальным давлением при подготовке, при проведении, при подсчете зарубежья, которое говорит о том, что мы неправильно что-то сделали", - сказал Клюкин.

По его словам, в ходе голосования зарубежные СМИ и соцсети были "заполнены разоблачениями в кавычках и враньем". "Даже и не скрывают, что ставилась задача провоцировать членов комиссий, полицию, вызывать на избирательных участках хоть какие-то осложнения, из-за которых потом можно будет раздуть беспорядки и нарушения прав. Понятно, почему итоги голосования с 25 июня по 1 июля в России вызывают столь неадекватную реакцию за рубежом. Надеялись на недовольство, вызванное экономическими проблемами, коронавирусными ограничениями, наверное", - отметил член ЦИК.

Он подчеркнул, что в ходе голосования "российский народ фактически проголосовал за вотум полного доверия к президенту РФ Владимиру Путину". "Надеялись, что на криках о нарушениях и фальсификациях можно будет поставить под сомнение итог голосования. Но избирательная система России в целом сработала уверено и четко, обеспечив чистое, прозрачное голосование, еще и в условиях пандемии", - заключил Клюкин.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск 1 июля. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.