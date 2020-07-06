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Володин заявил, что Госдума в июле рассмотрит более 40 приоритетных законопроектов

Начало отпуска парламентариев после весенней сессии Госдумы запланировано на 3 августа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госдума до конца весенней сессии рассмотрит более 40 приоритетных законопроектов, сообщил в понедельник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы сосредоточимся в июле именно на принятии законопроектов. У нас много приоритетных законопроектов. Правительство обозначило порядка 43, но, скорее всего, будет еще больше", - сказал Володин после заседания Совета Думы.

На протяжении текущей недели, подчеркнул он, планируется обсудить "максимально приоритетные" инициативы. "Последующие две недели также будет время для работы в рамках пленарных заседаний. 22 июля - отчет председателя правительства РФ, а 23 июля мы завершаем работу в рамках весенней сессии", - заключил председатель нижней палаты.

Начало отпуска парламентариев после весенней сессии Госдумы запланировано на 3 августа, последнее пленарное заседание - на 23 июля.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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