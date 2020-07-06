Комиссия СФ до 1 октября разработает поправки об усилении защиты РФ от вмешательства извне

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ намерена до 1 октября подготовить поправки в законодательство с целью укрепления защиты РФ от попыток вмешательства в ее суверенные дела по итогам общероссийского голосования по конституции. Об этом заявил в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

"До 1 октября с участием экспертов и заинтересованных структур разработать предложения законодательного характера, направленные на усиление защиты российского государства и общества от любых попыток вмешательства из-за рубежа в наши суверенные дела", - сказал Климов на заседании комиссии.

Он напомнил, что в связи с попытками внешнего вмешательства в процесс обсуждения поправок и самого голосования, которые начались сразу же после послания президента РФ Федеральному собранию 15 января, комиссия образовала мониторинговую группу, которая зафиксировала многочисленные попытки вмешательства. По итогам обсуждения результатов ее деятельности сенаторы решили учесть полученные материалы в ежегодном докладе комиссии. "В более развернутом виде результаты мониторинга событий января - июня 2020 г. будут раскрыты в ежегодном докладе комиссии СФ 15 июля в рамках пленарного заседания Совета Федерации. В докладе будут содержаться конкретные выводы и предложения, в том числе законодательного характера, а конкретные данные о деструктивных действиях будут переданы комиссией для правовой оценки в компетентные органы", - сказал Климов.

"Несмотря на потуги внешних сил и их местных сторонников затруднить принятие конституционных изменений", за его обновленный текст проголосовало на 20 млн российских граждан больше, чем в 1993 году за базовый текст основного закона страны, подчеркнул он.

Поправки в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступили в силу с 4 июля. Изменения в основной закон поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%, итоговая явка на голосовании составила 67,97%.