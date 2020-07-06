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Выход США из Договора по открытому небу
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РФ продолжает рассматривать все сценарии после выхода США из Договора по открытому небу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также выразил уверенность, что США окончательно выйдут из ДОН в ноябре, так как странам не удалось сблизить свои позиции по этому вопросу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дальнейшие действия России по отношению к Договору по открытому небу (ДОН) в связи с выходом США из него пока не определены, многое зависит от поведения стран - участников соглашения. Об этом в понедельник заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, [рассматриваем] все сценарии, ничто не предопределено пока. Многое зависит от поведения участников [соглашения], от решения тех вопросов, на которые мы обратили внимание: там много организационных вопросов, возникающих с выходом США, там есть ряд решений технического свойства, есть более крупные темы, касающиеся, к примеру, необходимости перераспределения квот на полеты и так далее", - сказал замглавы МИД РФ.

Странам не удалось сблизить свои позиции

России и США на конференции по ДОН не удалось сблизить свои позиции, Вашингтон, очевидно, выйдет из соглашения в ноябре. 

"Между представителями России и США сближения не произошло. Это был, скорее, взаимный обмен упреками и претензиями. Не видно никакой политической воли со стороны США искать решение и исправлять те недочеты с исполнением договора и отклонением от требований договора, на которые мы им постоянно указываем, - сказал Рябков. - Я совершенно уверен, что США выйдут [из ДОН в ноябре]", - сказал он.

Заседание консультативной комиссии

Очередное заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет на следующий неделе, 13 июля. 

"На следующей неделе, в понедельник пройдет заседание консультативной комиссии по открытому небу, - сообщил дипломат. - Это орган, периодически собирающийся на базе венских делегаций и постоянных представительств".

"В октябре пройдет обзорная конференция", - добавил Рябков.

Выход США из соглашения предрешен

Многие страны - участницы Договора по открытому небу уверены, что окончательный выход США из соглашения в ноябре - это уже предрешенное дело. 

"Обратило на себя внимание то, что многие участники этого мероприятия говорили о выходе США в ноябре из этого договора как о предрешенном деле. Многие внутренне с этим, похоже, смирились", - сказал Рябков.

Другие страны не покидают соглашение

Признаков выхода по примеру США и других стран из ДОН в настоящий момент не усматривается. 

"Пока признаков этого [намерений других стран - участниц выйти из ДОН нет, что, конечно, само по себе достаточно позитивно, - сказал Рябков. - Но вместе с тем мы не видим у союзников США - их было немало в списке выступавших сегодня участников - готовности помогать решению тех проблем, которые существуют и о которых мы говорим".

6 июля представители государств - участников ДОН провели конференцию, на которой оценили последствия и порядок функционирования этого международного соглашения в связи с объявлением США о выходе из него.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичВыход США из Договора по открытому небу
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