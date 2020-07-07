Крашенинников: законодательных предложений о возможности РФ присоединять территории нет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вступившие в силу изменения в конституцию были максимально проработаны, они, как ожидается, будут действовать на протяжении нескольких десятилетий. Об этом во вторник ТАСС заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на просьбу прокомментировать предложение партии "За правду" внести в основной закон поправку о возможности присоединять территории к РФ.

"Работа была проделана большая, при этом у нас граждане до сих пор присылают предложения. Это говорит о том, что к тексту большой интерес", - сказал он, заметив, что "на данный момент нет оформленных предложений" по внесению в конституцию поправок о присоединении территорий.

"Я считаю, что принятые поправки должны проработать несколько десятилетий. Это максимально выверенные положения", - заверил глава комитета Госдумы.

Партия писателя Захара Прилепина "За правду" ранее опубликовала свою программу, согласно которой "необходимо внести в Конституцию России норму, позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России".

"Захар Прилепин является членом рабочей группы [по подготовке поправок к Конституции РФ], мы его понимаем. Он человек, который тяжело пережил распад Советского Союза, мы все понимаем его чувства", - резюмировал Крашенинников, занимающий пост сопредседателя рабочей группы.