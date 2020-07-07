Эксперт: КНДР отказывается вести переговоры с США, ожидая результаты выборов президента

"Учитывая, что 2020 год - это год президентских выборов в США, любые переговоры есть смысл вести после ноября, - сказал он. - Какой смысл вести переговоры с президентом, если через четыре месяца он может поменяться, и его преемник все отменит? Поэтому сейчас просто установилась стратегическая пауза".

При этом, отметил аналитик, динамика переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном после выборов будет зависеть от ряда факторов, в частности от положения дел в американо-китайских отношениях и политической обстановки на Корейском полуострове. "Несмотря на северокорейскую риторику, процесс денуклеаризации Корейского полуострова как стоял на паузе, так и стоит, - обратил внимание собеседник агентства. - Жестких действий, обостряющих ситуацию именно с американской стороны нет, все, что северокорейцы обещали президенту США Дональду Трампу, остается в силе".

30 июня первый заместитель госсекретаря и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил на телеконференции в Вашингтоне, что встреча Трампа и Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в США. Позднее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что ожидает новой встречи между Трампом и Ким Чен Ыном до выборов в США. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул и Вашингтон на различных уровнях поддерживают контакты по этому вопросу.