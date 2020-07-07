Володин: парламентарии готовы быстро ратифицировать договор с Белоруссией о признании виз

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Парламентарии России и Белоруссии готовы безотлагательно ратифицировать соглашение о взаимном признании виз двух стран. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которая проходит в режиме видеоконференции.

"Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства Союзного государства", - цитирует Володина думская пресс-служба. По его словам, парламентарии двух стран готовы ратифицировать его безотлагательно, как только оно поступит на рассмотрение.

Председатель нижней палаты также отметил необходимость до конца года выйти на решения по отмене роуминга между двумя странами. "Профильные министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства", - сказал политик.

Еще одной темой 58-й сессии, продолжил он, станет сближение законодательства России и Белоруссии, а также обсуждение исполнения союзного бюджета. "Перед Парламентским собранием Союза Белоруссии и России стоят задачи по сближению законодательств наших стран, укреплению союзнических связей в парламентском измерении", - заключил Володин.

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали 19 июня в ходе визита главы МИД РФ в Минск соглашение между двумя странами о взаимном признании виз. Ранее в тот же день президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили "удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз".