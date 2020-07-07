Заксобрание Владимирской области признало неэффективной работу губернатора

ВЛАДИМИР, 7 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области признали неэффективной работу губернатора Владимира Сипягина по некоторым направлениям. Соответствующее постановление было принято во вторник по результатам ежегодного отчета главы региона.

Во вторник губернатор Владимир Сипягин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами законодательного собрания, после чего парламентарии задавали вопросы о текущей ситуации в регионе. Общение продлилось более пяти часов, 26 депутатов поддержали принятие документа, 11 проголосовали против.

"Признать работу губернатора Владимирской области и администрации Владимирской области неэффективной по следующим направлениям: формирование действенной системы исполнительных органов государственной власти и кадровая политика; здравоохранение; поддержка малого и среднего предпринимательства; развитие сельского хозяйства; обеспечение экологической безопасности и соблюдение правил природопользования; транспортное обслуживание населения; развитие туризма; молодежная политика", - говорится в документе.

По подсчетам парламентариев, с конца 2018 года из администрации Владимирской области было уволено более 40 руководителей высшего звена, что, по мнению большинства депутатов, не может способствовать эффективной и качественной работе исполнительных органов госвласти. Среди претензий также - незавершенная реформа системы органов исполнительной власти, где существуют структурные подразделения с дублирующими функциями. Кроме того, депутаты обратили внимание на кадровый дефицит медработников, а также на системные проблемы в организации оказания населению скорой медицинской помощи. Также среди претензий - нарушения при проведении капремонта больницы в Струнино и срыв плана по строительству ФАПов.

Парламентарии заявили об отклонениях от целевых показателей по некоторым региональным проектам. По мнению депутатов, в регионе также недостаточно эффективно проводится работа по поддержке малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, сферы пассажирских перевозок. Еще одной нерешенной проблемой остается завоз на территорию области твердых коммунальных отходов из других регионов. Претензии были также высказаны в связи с отменой нескольких молодежных мероприятий.

По итогам доклада депутаты предложили губернатору устранить отмеченные недостатки и отчитаться о проделанной работе до 1 марта 2021 года.