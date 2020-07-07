Эксперт: США не будут настаивать на выходе стран Европы из ДОН вслед за ними

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Принявшие решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) Соединенные Штаты не будут настаивать, чтобы к ним присоединились европейские союзники. Такое мнение высказал во вторник старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в американском Институте Хадсона Ричард Вайц, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

В случае с другими договорами - Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, к которому США хочет подключить Китай, - "сейчас не наблюдается солидарности США с европейскими союзниками", отметил эксперт.

"На решение вопроса ДРСМД понадобилось очень много консультаций. В вопросе же ДОН достигнуто определенное консенсусное мнение со стороны европейских партнеров, - указал он. - Они не хотят выходить из этого соглашения. Влиятельная Германия, например, инвестировала почти 100 млн евро в создание нового самолета для полетов по ДОН. К тому же, ДОН в отличие от ДРСМД - это не двусторонний, а многосторонний договор, и у европейцев значительно больший вес в этом вопросе".

Вайц добавил, что в будущем США придется предпринять меры, чтобы развеять возникшие в результате выхода Вашингтона из ДОН опасения европейских стран. "Возможно, это будет достигнуто за счет компенсации упущенных возможностей по сбору разведданных в случае, если американцы выйдут из этого договора, - продолжил он. - США могут делиться, например, своими спутниковыми данными".

"Так что США хотят развеять обеспокоенность своих европейских союзников и не будут настаивать, чтобы они выходили из договора", - подытожил эксперт.

Выход США

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

6 июля представители государств - участников ДОН провели в формате видеосвязи конференцию, на которой оценили последствия и порядок функционирования этого международного соглашения в связи с объявлением США о выходе из него. Российскую сторону на мероприятии представлял замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, сблизить позиции сторон на встрече не удалось.