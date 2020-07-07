{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу

Эксперт: США не будут настаивать на выходе стран Европы из ДОН вслед за ними

Сейчас не наблюдается солидарности США с европейскими союзниками, отметил старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в американском Институте Хадсона Ричард Вайц

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Принявшие решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) Соединенные Штаты не будут настаивать, чтобы к ним присоединились европейские союзники. Такое мнение высказал во вторник старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в американском Институте Хадсона Ричард Вайц, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

В случае с другими договорами - Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, к которому США хочет подключить Китай, - "сейчас не наблюдается солидарности США с европейскими союзниками", отметил эксперт.

"На решение вопроса ДРСМД понадобилось очень много консультаций. В вопросе же ДОН достигнуто определенное консенсусное мнение со стороны европейских партнеров, - указал он. - Они не хотят выходить из этого соглашения. Влиятельная Германия, например, инвестировала почти 100 млн евро в создание нового самолета для полетов по ДОН. К тому же, ДОН в отличие от ДРСМД - это не двусторонний, а многосторонний договор, и у европейцев значительно больший вес в этом вопросе".

Вайц добавил, что в будущем США придется предпринять меры, чтобы развеять возникшие в результате выхода Вашингтона из ДОН опасения европейских стран. "Возможно, это будет достигнуто за счет компенсации упущенных возможностей по сбору разведданных в случае, если американцы выйдут из этого договора, - продолжил он. - США могут делиться, например, своими спутниковыми данными".

"Так что США хотят развеять обеспокоенность своих европейских союзников и не будут настаивать, чтобы они выходили из договора", - подытожил эксперт.

Выход США

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

6 июля представители государств - участников ДОН провели в формате видеосвязи конференцию, на которой оценили последствия и порядок функционирования этого международного соглашения в связи с объявлением США о выходе из него. Российскую сторону на мероприятии представлял замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, сблизить позиции сторон на встрече не удалось.

Теги
СШАРоссияВыход США из Договора по открытому небу
Лавров по телефону обсудил с главой МИД ФРГ оказание гуманитарной помощи сирийцам
Лавров обратил внимание германского коллеги на то, что все гуманитарные операции должны согласовываться с Дамаском
Читать полностью