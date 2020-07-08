Лавров: укрепление сотрудничества России и Африки будет играть важную роль в мировых делах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Дальнейшее развитие партнерства между Россией и Африкой будет иметь большое значение в мировой и региональной повестке дня. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главами МИД "тройки" Африканского союза (Демократическая Республика Конго, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

Лавров напомнил, что на прошедшем в октябре прошлого года саммите Россия - Африка было подтверждено намерение продолжать тесное сотрудничество в интересах развития партнерства по всем направлениям и в интересах предотвращения конфликтов в Африке на основе принципа "африканским проблемам - африканское решение".

"Убеждены, что дальнейшее укрепление нашего партнерства по всем направлениям в соответствии с принятой в Сочи декларацией будет играть важную стабилизирующую роль в мировых и региональных делах", - подчеркнул он.

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов РФ и Египта. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.