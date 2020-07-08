Кабмин отозвал антикоррупционный законопроект об ограничениях на подарки чиновникам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство РФ отозвало с рассмотрения Госдумы внесенный в конце 2018 года антикоррупционный законопроект, предусматривающий в том числе запрет чиновникам принимать подарки не из утвержденного законом перечня.

"Рекомендовать Совету Государственной думы снять с дальнейшего рассмотрения проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции" в связи с его отзывом субъектом права законодательной инициативы", - говорится в решении профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, опубликованном в думской электронной базе данных. Причины отзыва законопроекта не уточняются.

Документ предусматривает изменения в части правового регулирования порядка получения подарков отдельными категориями служащих. В настоящее время допускается дарение госслужащим подарков, если их стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

Эту норму предлагается признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков. К ним предлагается отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения от госоргана, в котором одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами. Разрешается получение канцелярской печатной продукции и подарков "в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями", служебными командировками.

Законопроект устанавливает, что подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, подлежат сдаче и признанию федеральной собственностью или собственностью организаций. "Сдавать цветы, полиграфическую продукцию, такую как календари и блокноты, а также ценные подарки, которыми награждено лицо, и уведомлять об их получении не потребуется", - уточняется в сопроводительных материалах.

Также законопроектом предлагалось ввести для чиновников такие виды дисциплинарных взысканий, как выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии. В пояснительной записке отмечается, что сейчас мера ответственности за коррупционные правонарушения - увольнение в связи с утратой доверия, иных мер ответственности не предусмотрено.