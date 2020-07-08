Песков заявил, что двусторонних контактов между Россией и Чехией пока не планируется

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Каких-либо двусторонних контактов между Россией и Чехией на высоком или высшем уровне пока не планируется. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока каких-либо контактов на высоком или высшем уровне в двустороннем плане не планируется", - сказал он.

Отвечая на просьбу дать общую оценку отношениям Москвы и Праги на фоне последних событий, в частности связанных с делом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова о передаче сведений спецслужбам Чехии, Песков вспомнил о другом инциденте - демонтаже памятника маршалу Коневу в столице этой страны.

Он отметил, что "отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных и центральных властей [этой страны]".

"Это негативно сказалось на общем фоне наших двусторонних отношений, но Россия выступает за добрые связи со всеми странами, включая и Чехию", - добавил представитель Кремля.