Володин: поправки к конституции обязывают Госдуму выйти на новый уровень работы с кабмином

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Изменения в Конституции РФ обязывают Госдуму выстраивать отношения с правительством на другом уровне, больше требовать от кабмина. Об этом в среду заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Сегодня нормы конституции нас обязывают к другому построению работы. Поэтому давайте с вами до отчета правительства проанализируем в рамках профильных комитетов все такие вопросы, где-что у нас залежалось 2-4 года и более. А где-то есть актуальная повестка. И обсудим все это с председателем правительства. Мы должны выйти на другие отношения с правительством: более, с одной стороны, партнерские, с другой стороны, больше надо требовать", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Думы.

По его словам, парламентариям не следует "прикрываться" бездействием министерств, а действовать на опережение. "Только тогда мы с вами сможем выйти и из кризиса экономического в 2021 году, - уверен политик. - Сейчас уже это к нам. Не закроемся уже за спиной правительства, что вот они не дают, не присылают или не согласовывают. Приглашайте на комитет министра, заместителя министра и обсуждайте эти вопросы. Сами идите на коллегию и обсуждайте".

Председателям профильных думских комитетов, подчеркнул спикер, нужно осознать переход к "совершенно другому" уровню работы. "Отпуск потратить на то, чтобы выстроить работу с профильными министерствами на другом уровне", - поручил Володин.

"Граждане ждут улучшения качества работы власти, полномочия дали. Перезагружайтесь. Исходите из того, что это другая ответственность, другие полномочия", - обратился председатель Госдумы к парламентариям.

Согласно поправкам в основной закон, Госдума по представлению председателя правительства РФ будет утверждать кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, за исключением министров силового блока, что относится к полномочиям президента.