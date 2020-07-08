Лавров заявил, что настрой Пентагона на сдерживание России и Китая вызывает сожаление

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Высказывание министра обороны США Марка Эспера о том, что Вашингтон в течение последнего года успешно сдерживал "агрессивную деятельность" России и Китая, вызывает у Москвы сожаление. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД "тройки" Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

"Если глава Пентагона считает главной задачей своего ведомства сдерживание РФ и Китая, то это значит, что такую философию исповедует нынешняя американская администрация, которая буквально обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самой себя, чтобы все, что хоть каким-то образом ограничивает свободу действий или даже свободу, скажем, безнаказанности американской администрации на мировой арене, было ликвидировано - будь то Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, деятельность ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека или деятельность Всемирной организации здравоохранения, - отметил он. - Такой настрой, такая философия руководителя Пентагона вызывает сожаление, потому что мы заинтересованы в развитии нормального диалога со всеми странами, включая, конечно, такую страну, как США".

Глава МИД РФ назвал высказывание Эспера прискорбным с учетом того, что военные, как правило, "гораздо больше политиков проявляют обычно осторожность в ситуациях, которые могут привести к конфликтам, а тем более к каким-то горячим конфликтам". "Сейчас даже в диалоге с нами сам термин "стратегическая стабильность" американцы стараются куда-то убрать и заменяют его термином "стратегическое соперничество", - продолжил он. - То есть сама философия уже указывает на то, что американцы готовятся к конфликту с любой страной, которая пытается отстаивать свои интересы. Это плохо, плохо для самих США".

Министр допустил, что посредством выпячивания неких угроз со стороны РФ и Китая Вашингтон стремится отвлечь внимание рядовых американцев от обострившихся внутренних проблем, которые наблюдаются в США. "Да и предвыборные соображения, наверное, сказываются - надо набирать очки, - добавил он. - Но печально, если это будет делаться за счет устранения сдержек и противовесов на мировой арене, за счет развязывания рук для различных авантюр в расчете на получение дополнительных голосов".

"Мы бы хотели, чтобы любая страна на этой планете, выстраивая свою политику на международной арене, ставила бы себе главной целью не сдерживание кого-то, а обеспечение стратегической стабильности на основе баланса интересов всех государств, включая, конечно же, ведущие державы мира, - подчеркнул Лавров. - Мы за диалог, за стратегическую стабильность, как это предложил президент РФ Владимир Путин, в том числе в рамках своей инициативы по созыву саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН".